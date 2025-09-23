Премиальные конфеты и печенье под брендом Aurus будут выпускать в РФ

сегодня в 15:38

Конфеты, печенье, булочки и мороженое под брендом Aurus планируют производить в России, сообщает Mash .

Марка люксовых авто для первых лиц государства скоро выпустит премиальные продукты питания.

Институт НАМИ подал заявку в Роспатент. Он планирует зарегистрировать товарный знак Aurus для еды и уходовой косметики. В НИИ отказались давать комментарий по данной теме.

Ранее под маркой Aurus запускали воду премиум-сегмента, которая добывается в Северной Осетии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.