Премиальные конфеты и печенье под брендом Aurus будут выпускать в РФ

Фото - © Unsplash.com

Конфеты, печенье, булочки и мороженое под брендом Aurus планируют производить в России, сообщает Mash.

Марка люксовых авто для первых лиц государства скоро выпустит премиальные продукты питания.

Институт НАМИ подал заявку в Роспатент. Он планирует зарегистрировать товарный знак Aurus для еды и уходовой косметики. В НИИ отказались давать комментарий по данной теме.

Ранее под маркой Aurus запускали воду премиум-сегмента, которая добывается в Северной Осетии.

