Представители Талибана прибыли на ПМЭФ

Представители движения «Талибан» прибыли на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Они рассматривают стенды, в том числе роботов и новинки автопрома, сообщает ТАСС .

В прошлом году талибы также участвовали в ПМЭФ. Тогда они назвали целью своего визита развитие экономических отношений с Россией.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Свое участие подтвердили более 92 стран и территорий. В этом году тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». С 2006 года в ПМЭФ принимает участие президент России.

О времени, месте, главных темах и участниках ПМЭФ в 2025 году, читайте в материале РИАМО.