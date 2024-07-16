Предпринимателям Подмосковья расскажут об экспорте в страны MENA

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны MENA». Обучение состоится 17 июля, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Географический регион MENA, включающий страны Магриба и Ближнего Востока с населением 355 млн человек, представляет собой огромный и динамично развивающийся рынок с большим потенциалом для экспортеров промышленной продукции. На вебинаре эксперты обсудят особенности региона на примере сотрудничества с Турцией, Ираном и Саудовской Аравией. Участники узнают об особенностях экспорта промышленной продукции, сертификации товаров, логистике и оплате продукции через третьи страны, а также о ведении переговоров с клиентами из стран MENA.

Спикерами выступят коммерческий директор компании «Листон» Юрий Сапрыгин, сооснователь международного b2b-агентства Nexus Hub Игорь Глоткин, генеральный директор группы компаний «РусИранЭкспо» Александр Шаров.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 17 июля с 15:00 до 16:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 15:00 17 июля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Помимо этого, фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.