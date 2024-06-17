Предпринимателям Подмосковья расскажут об экспорте в страны ЕАЭС на вебинаре

Малый и средний бизнес Подмосковья приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны ЕАЭС». Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Спикером выступит собственник компании «Нера Консалт» Анна Руднева. Эксперт разберет актуальные аспекты экспорта промышленной продукции в страны Евразийского экономического союза. В рамках вебинара будет рассмотрена система разрешительного порядка вывоза промышленной продукции, а также особенности оплаты продукции через третьи страны и нюансы заключения экспортных контрактов с учетом новых требований и правил. Участники смогут получить ответы на интересующие их вопросы и обсудить актуальные проблемы в области экспорта.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 20 июня с 15:00 до 16:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 20 июня. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Помимо образовательной поддержки, фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.