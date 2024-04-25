Предпринимателям Подмосковья рассказали об изменениях в налоговой сфере

Вебинар «МСП и налоги: на пороге перемен» провел руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив Вадим Зарипов для предпринимателей. Мероприятие организовано по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

В части критериев МСП, президент Российской Федерации поручил правительству рассмотреть необходимость повышения размера выручки при отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам МСП. Касаемо вопроса лимита выручки УСН Вадим Зарипов отметил, что в 2021 году лимит УСН был увеличен более чем на 30%. Все это время действует коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение цен.

По итогам 2021 года количество плательщиков на УСН с доходами от 150 до 200 млн рублей составило 0,42%, а количество превысивших лимит — 0,019%. Также президентом дано поручение рассмотреть необходимость увеличения лимита УСН до 300 млн. руб. для организаций туриндустрии.

Спикер подчеркнул, что приоритетами правительства в отношении МСП являются не количество, а качество субъектов МСП, диверсификация господдержки и увеличение «срока жизни» компаний.

Зарипов привел наглядные примеры разделения на категории субъектов «МСП+», в зависимости от объемов выручки, и рассказал о возможных мерах господдержки этой группы субъектов бизнеса.

Отдельно была затронута тема дробления бизнеса и работы с самозанятыми.

С презентацией вебинара можно ознакомиться на сайте Уполномоченного в разделе «Правовое просвещение» по ссылке, видеозапись все зарегистрированные участники получат автоматически. Если интересует данная информация, можно написать на почту ombudsmenmo@yandex.ru и видеозапись вебинара будет выслана.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.