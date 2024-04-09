Предпринимателям Подмосковья рассказали о правилах приема подростков на работу

Прием на работу несовершеннолетних — ответственный процесс, требующий от работодателей соблюдения строгих норм и правил. Что надо знать и какими документами руководствоваться при трудоустройстве подростков на предприятия рассказала на вебинаре предпринимателям Подмосковья адвокат коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

Спикер отметила, что работать могут подростки от 14 до 18 лет. Рабочее время не должно при этом превышать более 24 часов в неделю — если подростку до 16 лет, и не более 35-ти часов — от 16 до 18 лет. Несовершеннолетним разрешен легкий труд, не вредный для здоровья и развития. Перед приемом на работу подросток обязательно должен пройти медицинский осмотр. Спикером были перечислены необходимые документы, требующиеся при трудоустройстве от молодого работника: трудовая книжка, паспорт, СНИЛС, согласие родителей, документы об образовании.

Отдельно слушателям рассказали об оплате труда несовершеннолетних и ответственности работодателя.

В завершении Валерия Аршинова подробно ответила на вопросы слушателей.

С презентацией вебинара можно ознакомиться на сайте Уполномоченного в разделе «Правовое просвещение» по ссылке, видеозапись все зарегистрированные участники получат автоматически. Если интересует данная информация, можно написать на почту ombudsmenmo@yandex.ru и видеозапись вебинара будет выслана.

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