Предпринимателям Подмосковья рассказали о нюансах нотариальных сделок

В рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» прошел семинар-совещание с участием нотариуса Красногорского нотариального округа Павла Губочкина и нотариуса Жуковского нотариального округа Виктора Калиниченко. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что фермеры региона часто интересуются порядком купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, порядком выкупа таких земель без торгов и наличием преимуществ у тех, кто имеет договор аренды на протяжении многих лет.

«В этой связи мы стараемся как можно чаще проводить подобные мероприятия с целью разъяснения наиболее актуальных аспектов. Наши товаропроизводители — основа экономической стабильности региона, поэтому у них не должно оставаться нерешенных вопросов и неясностей в работе», — пояснил Мурашов.

В рамках мероприятия обсудили следующие вопросы:

дистанционные сделки

корпоративные права участников

конвертируемые займы.

«Наша задача — создавать благоприятные условия для фермеров и представителей по производству пищевой продукции. Среди актуальных вопросов, которые поступают: дистанционная сделка, конвертируемые займы, корпоративные права участников, инвестиционное товарищество. К примеру, многие уточняют основные условия для договора конвертируемого займа, помимо существенных условий договора займа. Подобные семинар-совещания помогают предпринимателям разбираться в данных вопросах и верно проводить сделки. Никогда не стоит забывать, что от грамотности предпринимателей зависят устойчивость и развитие их бизнеса, а значит и инвестиционная привлекательность региона в целом», — прокомментировал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Перевод земель из одной категории в другую, вопросы строительства капитальных объектов на территории земель сельхозназначения и много другое помогут разъяснить сельхозтоваропроизводителям нотариусы региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.