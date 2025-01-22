Предпринимателям Подмосковья откроют секреты успеха на китайском рынке 23 января

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Китай: Ключ к глобальным открытиям». Участники узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Обучение состоится в онлайн-формате 23 января, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором вебинара выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

На вебинаре слушатели узнают, как разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для китайского рынка, о методах продаж, проанализируют успешные кейсы, изучат тенденции и получат прогноз на будущее. Также участники смогут задать свои вопросы.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 23 января с 11:00 до 12:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 23 января.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru

Помимо этого, фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее об услугах фонда — на сайте exportmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.