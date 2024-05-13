Предпринимателям Подмосковья 23 мая расскажут о возможностях экспорта

Малый и средний бизнес Московской области 23 мая приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Современные возможности для экспорта». Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Спикером выступит руководитель департамента авиационных перевозок компании «Мэйджор Карго Сервис» Дмитрий Шмелев. Вебинар будет посвящен изучению всего спектра логистического сопровождения поставок грузов воздушным транспортом из России. Участники узнают о складских услугах и таможенном администрировании, о сочетании авиадоставки с другими видами перевозок и дополнительными услугами, такими как таможенное оформление, страхование, сертификация и упаковка.

Вебинар будет интересен экспортоориентированным компаниям Московской области, торговым домам и производителям различных отраслей, включая те, которые заинтересованы в выходе на иностранные маркетплейсы. А также фармакологическим компаниям, разработчикам и производителям медтехники, высокотехнологичным производствам, продукция которых перевозится авиатранспортом.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 23 мая с 11:00 до 12:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 23 мая. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8(495)150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Помимо образовательной поддержки, фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.