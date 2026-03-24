Предприниматели в Химках посетили завод бутилированной воды

Экскурсия для начинающих предпринимателей прошла 24 марта в Химках Подмосковья в рамках проекта «Путь воды: как товар попадает на полку». Участники изучили полный цикл создания бутилированной воды и обсудили развитие бизнеса с представителями предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники проекта познакомились с этапами производства — от водоподготовки и проверки сырья до розлива, упаковки и работы склада. Им также показали лабораторию контроля качества и рассказали, как отдел маркетинга формирует и продвигает бренд.

Экскурсия продемонстрировала, что успешный продукт требует слаженной работы команды, современных технологий и строгого контроля на каждом этапе. После осмотра гости обсудили с представителями завода, с чего начать собственное дело, какие ошибки чаще всего допускают новички и какую поддержку можно получить на уровне округа и региона.

По словам организаторов, такой формат помогает предпринимателям увидеть реальные процессы производства и управления компанией, что позволяет точнее планировать первые шаги.

«Любой бренд — это слаженная работа множества звеньев. Даже небольшая ошибка на производстве может привести к серьезным потерям. Именно поэтому начинающим предпринимателям так важна поддержка — например, возможность изучать лучшие практики на таких экскурсиях. Это помогает перенять опыт, избежать типичных ошибок и вывести продукт на рынок», — пояснил депутат Артур Каримов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.