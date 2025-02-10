Предприниматели Подмосковья заключили рекордное количество экспортных контрактов

Рейтинг региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2024 год представили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, прошедшей в Перми. Подмосковный ЦПЭ — фонд поддержки ВЭД Московской области — вошел в число лидеров рейтинга и занял 2-е место среди всех регионов России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд поддержки ВЭД МО на протяжении нескольких лет занимает ведущие места среди всех регионов страны. В этом году Российский экспортный центр (РЭЦ) также отметил фонд как лучший среди всех регионов в специальных номинациях, таких как «Бюджетная эффективность» и «Кит цифровизации», за значительный вклад в продвижение услуг и поддержку государственной цифровой платформы «Мой экспорт».

«В 2024 году фонд поддержки ВЭД Московской области достиг рекордных показателей и помог региональным компаниям заключить более 190 экспортных контрактов на общую сумму свыше 137 млн долл. Всего поддержку получили более 1 300 предприятий Подмосковья», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо рейтинга ЦПЭ участники конференции подвели итоги за прошлый год, обсудили направления совместной работы в рамках нацпроекта, а также выявили сложности, с которыми сталкивается бизнес, и искали пути их решения. Особое внимание было уделено успехам ЦПЭ в привлечении малых и средних предприятий (МСП) на экспортную платформу «Мой экспорт», где сейчас доступно более 120 услуг для развития экспорта.

Участие в трехдневной конференции в Перми приняли представители Российского экспортного центра, школы экспорта РЭЦ, центров поддержки экспорта и региональных органов власти.

Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает различные услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», – сказал Воробьев.