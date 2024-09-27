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Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 500 млн рублей в 2024 г

С начала года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям региона льготные займы на общую сумму порядка 500 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В этом году подмосковный фонд микрофинансирования выдал 268 займов бизнесу региона. Поддержкой фонда воспользовались 257 предпринимателей. Общая сумма льготных займов составила 502,6 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что самыми востребованными программами стали «Социальный бизнес» — по этой программе предпринимателям было выдано 73 займа на сумму 103,5 млн рублей. Также 36 займов на сумму 93,7 млн рублей предприниматели получили по программе «Производство».

Узнать подробнее об этих и других программах Фонда можно на сайте.

Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске нового онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“, — заявил Воробьев.