Предприниматели Подмосковья получили 68 участков в аренду за рубль в 2024 году

В этом году участниками подмосковной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» стали почти 50 предпринимателей региона. Программа позволяет бизнесу получить земельный участок на льготных условиях для реализации проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета.

«В 2024 году земельные участки по программе «Земля за 1 рубль» получили 47 компаний. Суммарно им было предоставлено 68 участков. Общий объем заявленных инвестиций в эти проекты составит порядка 23 млрд рублей. На импортозамещающих предприятиях будет создано 2 тыс. рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Согласно условиям участия в программе, земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал заявленный бизнес-план, он может выкупить арендованный участок за 7-15% от его кадастровой стоимости.

Общая площадь предоставленных участков составляет более 95 га. Заявленная инвесторами площадь варьируется от нескольких тысяч квадратных метров до нескольких десятков гектар земли. Участки для инвесторов подбираются в соответствии с видом разрешенного использования в разрезе того или иного производства.

Подобрать земельный участок по программе «Земля за 1 рубль» самостоятельно или подать заявку на его подбор специалистами можно на инвестиционной карте Московской области ( https://invest.mosreg.ru/investor/map ), созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Там же можно подать заявку на его получение.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.