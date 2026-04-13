Предприниматели Подмосковья подали более 1 тыс заявок на субсидии онлайн

С начала года предприниматели Подмосковья более 1 тыс раз воспользовались электронной услугой по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». С ее помощью можно подать заявку на получение субсидии, направить отчетность или заключить дополнительное соглашение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.