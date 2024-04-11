Предприниматели Подмосковья могут принять участие в эстафете «Открыто для всех»

15 апреля 2024 года в сообществе «ВКонтакте» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» стартует онлайн-эстафета #ОткрытоДляВсех. Ее цель — продвижение инклюзивной повестки среди представителей бизнеса и общества, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Предпринимателям предлагается поделиться инклюзивной практикой своей компании или примером инклюзивного бизнеса из обычной жизни, поставить хештег #ОткрытоДляВсех и передать эстафету посредством отметки аккаунта другому знакомому инклюзивному бизнесу или его представителю для публикации тематического контента.

Основная цель проекта — создание равных возможностей для людей с инвалидностью и ОВЗ в трудоустройстве, образовании, развитии социальных связей, решении повседневных бытовых задач путем формирования инклюзивного бизнес-сообщества, предоставляющего услуги и сервисы для людей с инвалидностью и ОШ.

Задача эстафеты собрать в едином информационном поле максимальное количество представителей крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, которые уже реализуют инклюзивные инициативы или намерены внедрить инклюзивные практики в свои бизнес-процессы.

Кроме того, эстафета нацелена на привлечение заявок на Всероссийский отбор инклюзивных практик на платформе «Смартека».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.