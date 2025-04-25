Предприниматели Подмосковья могут получить разрешительную документацию

25 апреля стартовал прием заявок на получение услуги «Содействие в получении разрешительной документации». Получить поддержку могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Центр «Мой бизнес» Московской области оказывает содействие в получении разрешительной документации на условиях совместного финансирования.

В перечень услуги входят: разработка технических условий, проведении лабораторных испытаний, подготовка и регистрация деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, а также получение иной разрешительной документации.

Чтобы получить услугу, необходимо подать заявку на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Прием открыт до 5 мая.

Подробную информацию об услуге и требованиях можно узнать на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна.

«Инвестиций у нас будет в этом году 1,7 трлн рублей, это очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев.