Предприниматели Подмосковья 25 ноября смогут посетить производства региона

25 ноября начинается новый цикл бизнес-визитов на производства предприятий Подмосковья в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Участники смогут посетить производства и наладить новые деловые контакты, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В рамках бизнес-визитов участники познакомятся с разными этапами производства, включая те, которые обычно скрыты от глаз. Они пообщаются лично с руководителями компаний, узнают истории успеха и секреты развития предприятий. Также предусмотрены мастер-классы, дегустации, знакомства и обсуждение возможностей сотрудничества.

В рамках цикла можно посетить одно из семи предприятий: производство уникального мыла ручной работы «Мануфактура «Душистыя радости», производство сувенирной продукции из экокожи, фетра «ФЛЕКС КРАФТ», производство чая и кофе «Май-Брендс», производство полезных десертов «Лоломи» и усадьбу «Якшино», а также салон красоты Инны Морозовой и производство косметики LAVCONA.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте. Регистрация на площадку закрывается за сутки до даты визита. Обращаем внимание, что один участник может посетить только одно предприятие на выбор.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.