Предприниматели Московской области установили более 150 тыс терминалов для оплаты улыбкой

В Московской области установлено порядка 153 тыс. POS-терминалов Сбера с возможностью оплаты покупок улыбкой. Оплачивать покупки улыбкой могут все желающие старше 18 лет вне зависимости от того, клиентами каких банков они являются.

«Мы видим, как растет количество транзакций и как люди оценивают удобство сервиса. Это подтверждает: мы на правильном пути. Цифры говорят сами за себя: если в январе 2024 года на территории работы Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов — таких транзакций было только 60 тыс., то в декабре — почти 1,2 млн. За этими цифрами стоят реальные люди, их улыбки и их доверие. Это вдохновляет нас работать еще усерднее, чтобы каждый день приносить в жизни людей больше удобства, скорости и безопасности», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Сервис оплаты по биометрии называется «Оплата улыбкой». Он позволяет приобрести товар, даже если с собой нет карты, наличных или смартфона. Оплатить покупки улыбкой можно в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кофейнях и пекарнях.

«Возможность оплаты по биометрии от Сбера — это невероятно удобно! Больше не нужно носить с собой карты или телефон — достаточно одной улыбки. А в ответ на экране появится танцующий котик. Технологии будущего уже здесь, и они делают мою жизнь проще», — сказала жительница Московской области Светлана Герасимова.

Биометрический сервис оплаты работает с точностью распознавания 99,999%, причем на точность не влияют изменения во внешности человека — например, борода, очки или головные уборы. В декабре 2024 года таким образом в Московской области проведено более полумиллиона транзакций.

Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении СберБанк Онлайн, нужно выбрать платежную карту и создать код безопасности. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой» и следовать инструкции.

Клиентам других банков необходимо настроить распознавание лица в приложении «Госуслуги Биометрия» — для этого нужно дать согласие на обработку биометрии на Госуслугах, а после сделать селфи. Затем авторизоваться через сервис Сбер ID, выбрать карту удобного для вас банка для оплаты и создать код безопасности, который может понадобиться для подтверждения покупок. Все это можно сделать в личном кабинете Сбер ID.