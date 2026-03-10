Предприниматели Московской области присоединятся к проекту «Платформа роста»

Бренды производителей из Подмосковья скоро смогут выйти на новый этап развития — не только на российском, но и на международных рынках. Область присоединится к комплексному проекту поддержки и развития предпринимателей «Платформа роста» от компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба компании.

«Этот проект направлен на системную поддержку российских брендов, на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом. Производители из ряда регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров», — отмечает руководитель «Платформы роста» Юлия Полетаева.

К проекту присоединилось уже более 1200 брендов из 40 регионов. Рост оборота брендов-участников на площадке составляет порядка 80% за 2025 год.

В целом все больше предпринимателей в Московской области делают ставку на онлайн-торговлю. По сравнению с прошлым годом продажи брендов Подмосковья на Wildberries выросли на 28%

Данный рост объясняется тем, что маркетплейс предлагает продавцам новые эффективные инструменты для ведения бизнеса, включая удобные логистические решения, рекламные инструменты, аналитические сервисы и поддержку на всех этапах продаж. Многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет даже маленьким брендам в удаленных уголках страны существенно увеличить аудиторию, повысить общий объем продаж и сократить путь товара к покупателю.

Так, подмосковный производитель «Мебель Импекс» уже 5 лет на маркетплейсе и планирует дальше масштабировать бизнес, выходить на новые рынки:

«Раньше у нас была только традиционная дистрибьюция, традиционные каналы, но предпочтения потребителей и покупательские привычки меняются. Соответственно, спрос переходит в онлайн, на маркетплейсы. Мы очень хотим занять лидирующие позиции в онлайне, стать брендом номер один в своей категории», — рассказывает основатель компании Евгений Троценко.

В целом продажи в категории Товары для дома и офиса от производителей области на маркетплейсе по итогам прошлого года совокупно выросли на 15%. Это одна из самых популярных категорий товаров, с которыми предприниматели Подмосковья выходят на площадку. Помимо них в топе — книги, автотовары, товары для здоровья.