Предприниматели из Армении посетили Подмосковье с бизнес-миссией

Фонд поддержки ВЭД Московской области провел многоотраслевую реверсную бизнес-миссию с закупщиками из Республики Армения. Участие в мероприятии приняли 4 армянские компании и 29 экспортноориентированных компаний Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Представители бизнес-миссии из Армении провели переговоры с подмосковными производителями, обсудив перспективы и условия сотрудничества. Среди участников встречи были предприниматели из разных сфер: производства продуктов питания, товаров для животных, строительных материалов, специальной автомобильной техники и аксессуаров.

Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.