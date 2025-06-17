Предприниматели делают ставку на цифровизацию, маркетплейсы и поддержку финансового сектора

Среднерусский банк Сбербанка предоставил ключевые выводы аналитического отчета «Куда движется российский e-com: тренды, возможности и угрозы для малого бизнеса», основанного на опросе предпринимателей Центральной России.

Ключевые каналы и тренды рынка

77% респондентов назвали онлайн-продажи основным каналом сбыта;

74% считают маркетплейсы наиболее эффективным каналом продаж, 22% полагаются на собственные интернет-магазины, 20% — на соцсети и мессенджеры. Эффективность продаж на этих площадках респонденты связывают с объемами продаж и покупательской конверсией, возвращаемостью клиентов и возможностью сделать продажи более персонализированными;

38% компаний получают более 61% выручки через онлайн-продажи.

56% участников оценивают состояние рынка электронной коммерции как растущее. К долгосрочным трендам предприниматели относят:

концентрацию рынка вокруг крупных маркетплейсов;

усиление конкуренции;

технологизацию (внедрениеAI, автоматизацию логистики);

развитие нишевых решений (локальные бренды, специализированные товары).

Потребители: скорость и качество

60% предпринимателей отмечают изменения в поведении покупателей за последний год. Главные ожидания клиентов:

скорость доставки;

спрос на низкие цены при сохранении качества товаров и сервиса.

Больше всего на совершение покупок покупателей мотивируют скидки. Также для многих клиентов важными мотиваторами являются бесплатная доставка, подарки и программы лояльности.

Технологии и банковская поддержка

По оценкам респондентов, технологические решения оказывают умеренное или значительное влияние на рост бизнеса у 68% опрошенных. Самыми востребованными инструментами в реализации электронной коммерции предприниматели считают сервисы аналитики продаж, CRМи автоматизацию складов.

34% предпринимателей уже используютAI-решения в своей деятельности, 29% планируют их внедрить.

51% респондентов подтверждают, что банковские продукты и сервисы помогают в развитии бизнеса. 70% используют сервисы Сбера, из них 40% отмечают их эффективность для улучшения ключевых показателей e-com.

«В условиях цифровизации электронная коммерция становится новой средой существования бизнеса. Об этом мы можем говорить экспертно, ведь более половины юридических лиц в 10 регионах нашего присутствия выбирают Сбер в качестве партнера, а в этом году мы планируем открыть счета для еще 105 тысяч новых клиентов. И мы видим тренд на увеличение регистраций нового бизнеса в этой сфере. Значительный рост активности наблюдаем в Московской области, где доля регистраций бизнеса в e-commerce превышает среднероссийский показатель и составляет 18%. Банковский сектор, в свою очередь, трансформируется в стратегического партнера, предлагая не только финансирование, но и технологические решения.Наше исследование выявило конкретные ожидания малого бизнеса: предприниматели рассчитывают усилить позиции в e-com через гибкую финансовую поддержку и эффективные технологические решения. Реализацию этих направлений мы рассматриваем как основу для совместного развития партнерства, направленного на повышение операционной эффективности малого бизнеса в цифровой среде», — отметил вице-президента — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Данные основаны на результатах интернет-опроса, проведенного в мае 2025 года среди 653 представителей малого бизнеса регионов обслуживания Среднерусского банка Сбербанка — Московской, Ивановкой, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях (сплошная выборка).