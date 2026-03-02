сегодня в 17:25

Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по безопасности бизнеса

Обучающий вебинар по мерам безопасности бизнеса пройдет 5 марта 2026 года в 11:00 на платформе TrueConf. Эксперты расскажут предпринимателям Подмосковья, как выстроить защиту компании в уголовно-правовом поле и избежать обвинений в мошенничестве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Вебинар посвящен превентивным и базовым мерам организации безопасности бизнеса с точки зрения уголовного процесса. Участникам разъяснят практические аспекты защиты компании и типичные риски, возникающие при ведении предпринимательской деятельности.

Спикерами выступят почетный адвокат Московской области, председатель научно-консультативного совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области» Лев Лялин и адвокат Московской областной коллегии адвокатов, эксперт Pro-bono, член научно-консультативного совета центра Дмитрий Наговицын.

Мероприятие организовано по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с адвокатской палатой Московской области. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6996f085e010db83f3ac3565.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.