Предпринимателей Подмосковья обучат управлению пекарней

Образовательная программа «Создание и управление пекарней» стартует 6 апреля 2026 года на базе Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса. К участию приглашают предпринимателей Подмосковья, заявки принимаются до 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа реализуется в рамках федерального проекта министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Развитие малого агробизнеса». Она рассчитана на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые уже занимаются или планируют начать производство хлеба и хлебобулочных изделий.

Слушатели получат комплексные знания по созданию и управлению пекарней — от проектирования и оснащения до организации производства и продвижения продукции. Обучение проведут преподаватели-практики, которые разберут реальные кейсы и эффективные решения для малого бизнеса.

Курс рассчитан на 144 академических часа. По итогам обучения участники освоят современные технологии хлебопекарного производства, вопросы маркетинга и организации работы предприятия. Дополнительную информацию об условиях и содержании программы направят после регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.