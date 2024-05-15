Предпринимателей Подмосковья 23 мая приглашают обсудить тему бизнеса в ОАЭ

23 мая в подмосковном Красногорске состоится круглый стол «Новые возможности для производства и ведения бизнеса в ОАЭ и странах Персидского залива для компаний Московской области» для подмосковных производителей. Участие очное и бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Цель конференции — информирование региональных компаний о возможностях работы с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также презентация евразийского торгово-промышленного хаба.

Мероприятие направлено на привлечение в хаб производственных, торговых и логистических компаний, заинтересованных в выходе на рынок ОАЭ и других странах Персидского залива, локализации производства и налаживании импортно-экспортных операций.

Спикерами выступят исполнительный директор центра поддержки экспорта Московской области Максим Черепахин, президент союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов, вице-президент по развитию международного бизнеса экономических зон Халифа Абу-Даби (КЕЗАД) Халид Аль Марзуки и исполнительный директор Российско-Эмиратского делового совета, генеральный директор «Инкона» Алексей Бусев.

По завершении конференции состоится сессия B2B-встреч региональных производственных, торговых и логистических компаний, планирующих свою деятельность в Абу-Даби, с представителями Российско-Эмиратского делового совета (РЭДС) и КЕЗАД.

Круглый стол состоится 23 мая в бизнес-центре «Кубик», расположенном по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, к.1. Начало в 11:00, продолжительность — 2 часа. Предварительно необходимо оставить заявку на участие по ссылке. Регистрация открыта до 22 мая.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее об услугах фонда можно узнать на сайте.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.