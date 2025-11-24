Предприниматель рассказал о последствиях ограничения крупнейших маркетплейсов

За последние годы рынок e-commerce сильно изменился и вырос. При этом конкуренция в онлайн-среде сместилась: маркетплейсы сконцентрировали у себя основную долю трафика, и обычным интернет-магазинам стало очень трудно с ними соперничать. Если политика ценообразования и предоставления скидок сместится в сторону большей справедливости для продавцов, это создаст более честные условия конкуренции. Хотя цены для конечного потребителя могут немного вырасти, заявил РИАМО предприниматель в сфере ретейла и основатель компании Copterdrone Алексей Коноплев.

«Наш бизнес в онлайн-ретейле столкнулся со снижением доходности в 2025 году. Помимо новых налоговых правил (например, обязанности платить НДС при обороте свыше 60 млн рублей), маркетплейсы существенно повысили комиссии, а также стоимость логистики и хранения. В результате наша рентабельность упала вдвое», — рассказывает предприниматель.

По его словам, такие резкие изменения стали возможны из-за высокой лояльности аудитории, которую площадки сформировали за последние годы. Их рост во многом обеспечивался за счет низких цен, которые субсидировались самими маркетплейсами. Покупатель получал привлекательную цену и удобную доставку, продавец — неплохой заработок, а площадки на первых порах терпели убытки, чтобы расширить клиентскую базу и, что важнее, изменить покупательские привычки.

За это время рынок e-commerce сильно изменился и вырос. Чтобы продавать офлайн, теперь нужно предлагать новый покупательский опыт, а не просто полку с товаром, что доступно не всем и не во всех нишах. Но и в онлайн-среде конкуренция сместилась: маркетплейсы сконцентрировали у себя основную долю трафика, и обычным интернет-магазинам, особенно локальным, стало очень трудно с ними соперничать. У них нет возможности продавать целые категории товаров в минус, чтобы зарабатывать на других, несопоставимо скромнее бюджеты на маркетинг и ограниченнее ассортимент, объясняет Коноплев.

Проблема скидок

По его мнению, рост маркетплейсов за счет скидок — это нормально, когда они делают это за свой счет. Но, когда скидки обеспечиваются за счет продавцов, а выдаются за собственные, он считает это игрой за рамками честной конкуренции. Ситуацию усугубляют скидки за использование собственных финансовых инструментов площадок, что только увеличивает разрыв и ведет к монополизации маркетплейсов в e-com.

«Как продавец, который работает не только на маркетплейсах, я давно задаюсь вопросами к такой политике площадок. Мой бизнес остро чувствует на себе эти не совсем честные приемы. Рано или поздно государство должно было на это отреагировать. Я уверен, что инициатива ЦБ будет реализована, поскольку проблемы лежат на поверхности, и о них давно говорят продавцы. Хорошо, что эти настроения дошли до верхних уровней регулирования», — считает предприниматель.

Если политика ценообразования и предоставления скидок сместится в сторону большей справедливости для продавцов, это создаст более честные условия конкуренции. Это поможет быть менее зависимыми от политики маркетплейсов и больше ориентироваться на рынок, отмечает Коноплев.

«Если запретят скидки за использование собственных финансовых инструментов площадок, цены для конечного потребителя могут немного вырасти. Однако это приблизит нас к стабилизации конкурентной среды. В таких условиях продавцам и производителям будет интереснее развиваться и выводить на рынок новые продукты, имея возможность продавать не только через маркетплейсы, но и через собственные онлайн-площадки, сохраняя контроль над своей клиентской базой», — полагает предприниматель.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ поддержал крупнейшие российские финансово-кредитные организации в споре с маркетплейсами из-за скидок, которые те предоставляют покупателям через свои банки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.