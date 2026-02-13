Предприниматель посоветовал ИП заранее перейти на электронные процессы

Основатель системы «КРЕДО» Андрей Антонов заявил, что в 2026 году в России выиграют компании, которые заранее наладят цифровой документооборот и электронные процессы. По его словам, государственный контроль стремительно уходит в онлайн, сообщает NEWS.ru .

Предприниматель отметил, что перевод ИП на цифровой документооборот станет одним из ключевых факторов успешной работы в ближайшие годы. Уже с 2024 года многие процедуры проходят онлайн: документы подаются через личные кабинеты, используются электронные подписи, а проверки все чаще автоматизированы.

«В 2026 году компаниям придется адаптироваться к новой реальности. Выиграют те, кто заранее наладит электронные процессы и научится готовить документы без ошибок», — пояснил Антонов.

По его словам, цифровые системы автоматически проверяют корректность данных и соответствие требованиям закона, что снижает риск отказов и ускоряет регистрацию. Бумажный документооборот постепенно уходит в прошлое.

Антонов добавил, что важным изменением стало внедрение искусственного интеллекта в контрольные функции. Налоговая служба, таможенные органы и Банк России уже применяют алгоритмы, которые анализируют отчетность, оценивают риски и выявляют несоответствия еще до вмешательства инспектора. В результате сначала данные проверяет программа, а затем — специалист, а все этапы фиксируются в единой цифровой системе.

