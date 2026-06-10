Предприятия Подмосковья запросили 26 млн руб на кадры АПК

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья подали заявки более чем на 26 млн рублей федеральных субсидий на развитие кадров в 2027 году и плановом периоде 2028–2029 годов. Кампания прошла в рамках проекта «Кадры в АПК» нацпроекта по технологическому обеспечению продбезопасности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области завершился прием заявок на предоставление субсидии для развития кадрового потенциала АПК. Сформирована заявка на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с учетом потребностей отрасли.

«По итогам кампании предприятия агропромышленного комплекса региона подали заявки на получение более чем 26 миллионов рублей субсидий на обучение специалистов, привлечение молодых кадров и развитие образовательной инфраструктуры. Это отражает растущую потребность отрасли в современных компетенциях. Сегодня агросектор — высокотехнологичная сфера, и инвестиции в подготовку кадров напрямую связаны с ростом его эффективности и конкурентоспособности», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Средства выделяются из федерального и регионального бюджетов. Они направляются на компенсацию затрат на обучение сотрудников, организацию практики студентов с оплатой труда и проживания, модернизацию агротехнологических классов и стимулирующие выплаты учителям.

В рамках предыдущей кампании на 2026 год было предусмотрено 14 млн рублей. По итогам текущего отбора объем заявок на 2027 год составил почти 19 млн рублей. Обязательное условие участия — софинансирование со стороны предприятий не менее 10%.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.