Предприятия Подмосковья увеличат объемы производства кофе

Компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского муниципального округа Подмосковья расширит действующее предприятие по производству кофе. При поддержке фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) компания закупит дополнительное оборудования для увеличения производственных мощностей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Фонд развития промышленности Московской области выдал льготный займ на сумму свыше 106 млн рублей компании «Московская кофейня на паяхъ» для реализации проекта увеличения производственных мощностей по выпуску кофе и цикория. Общий объем инвестиций в проект составит более 148 млн рублей», — рассказала замппредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках инвестпроекта компания закупит технологическое оборудование для выпуска сублимированного растворимого кофе и сублимированного цикория. Запуск производства состоится в течение года. Ежегодно на новом оборудовании компания сможет выпускать более 450 тонн кофе и цикория.

Компания «Московская кофейня на паяхъ» работает на рынке уже 27 лет. Предприятие выпускает свыше 100 наименований продукции, имеет собственные кофейные плантации в Колумбии и Доминикане. На производстве работает 530 сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.