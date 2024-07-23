Предприятия Подмосковья приглашают на конкурс «Лучшие практики наставничества»

23 июля стартовал прием заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества — 2024». Его цель — комплексная поддержка предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» в передаче практического опыта по повышению производительности, а также тиражирование лучших практик наставничества. Заявки принимаются до 27 сентября, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Конкурс проходит уже шестой раз и ежегодно привлекает сотни участников. Он направлен на развитие системы профориентации, поддержку молодых специалистов, поощрение наставников, создание условий для раскрытия и эффективного применения потенциала каждого работника», — сказал заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Победителей из числа участников нацпроекта выберут в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии».

Для компаний, не участвующих в контуре нацпроекта, предусмотрена специальная номинация «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда».

Нововведением 2024 года станет номинация «Наставничество в индустрии гостеприимства»: в ней смогут заявиться как организации — участники нацпроекта, оказывающие услуги в сфере туризма, спорта, отдыха и развлечений, деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, работы библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, так и компании вне его.

Подать заявку на всероссийский этап конкурса могут победители региональных этапов, не принимавшие участие в прошлом году в аналогичной номинации.

Региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества» проходит с 10 мая и завершится 29 июля. Участие в нем принимают предприятия из 85 субъектов РФ.

Итоги всероссийского этапа конкурса будут подведены на церемонии награждения в декабре 2024 года.

Прием заявок осуществляется на сайте Минэкономразвития России по ссылке до 27 сентября. Дополнительно могут быть представлены материалы с описанием наставнических практик (презентации, ссылки на видеоматериалы, фотографии и др.).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.