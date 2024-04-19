Предприятия Подмосковья откроют корпоративные центры подготовки

Завершился конкурс на создание корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) в 2024 году. Так, 51 предприятие нацпроекта «Производительность труда» откроет КЦОП в этом году, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

КЦОП помогает сократить срок адаптации новых работников, повысить эффективность обучения сотрудников, сократить непроизводственные потери на рабочем месте.

Отбор провели агентство развития навыков и профессий совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Конкурс проходил с 10 января по 2 апреля. За это время было подано свыше 155 заявок из 52 регионов страны. Эксперты оценили актуальность поставленных предприятиями кадровых проблем, уровень вовлеченности команд для их решения.

«В итоговый перечень победителей конкурсного отбора вошло 51 предприятие из 28 регионов России. Уже со следующей недели эксперты агентства развития навыков и профессий начнут работать с коллективами. За полгода разработают корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации. Всего до конца года будут созданы 111 корпоративных центров опережающей подготовки», — сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Больше всего победителей конкурсного отбора из Краснодарского края (8 предприятий), Пермского края (5 предприятий), Челябинской области (4 предприятия), Московской области (3 предприятия), Ленинградской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Татарстан и Москвы (по 2 предприятия).

«По результатам конкурса корпоративные центры опережающей подготовки будут созданы на трех предприятиях Московской области — это компании «Топ Продукт», «НПО Энергоконтракт» и «Глобус-Сталь». Таким образом, число КЦОП в Подмосковье увеличится до пяти. Создание КЦОП позволяет компаниям создавать программу подготовки и повышения квалификации сотрудников, разрабатывать корпоративные стандарты профессий, что существенно скажется на увеличении эффективности работы предприятия», — отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Итоги организации КЦОП на базе предприятий будут подведены на ежегодном Кубке по рационализации и производительности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.