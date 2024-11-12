Предприятия Подмосковья на более чем 20% увеличили объем производства кофе

За 9 месяцев с начала года объем производства кофе в Подмосковье вырос на 21,9% к показателям аналогичного периода прошлого года. Предприятия региона выпускают кофе в зернах разной степени обжарки, молотый, сублимированный и в капсулах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По итогам 3 кварталов в регионе было произведено 13,7 тыс. тонн кофе, что составляет более 43% от объема в Центральном федеральном округе. В масштабе страны Подмосковье выпускает около 25% продукции, представленной на текущий момент на отечественном рынке.

Крупнейшим производителем в регионе является «Московская кофейня на паяхъ» (Рузский г. о.) — в год компания выпускает свыше 6 тыс. тонн готовой продукции, а ассортимент насчитывает около 100 позиций. Среди основных предприятий также — ООО «Фрэш кофе» в Балашихе и ООО «Кофепод» в Реутове. Бодрящий и ароматный продукт от подмосковных производителей представлен в торговых сетях и на маркетплейсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.