Предприятия Подмосковья из сферы медицины смогут представить продукцию в Алжире

Подмосковных производителей приглашают принять участие в международной выставке здравоохранения SIMEM 2025 в Алжире. Выставка посвящена различной медицинской технике, а также вопросам здоровья в целом. Участники смогут представить свою продукцию и больше узнать о новых технологиях в области медицины. Мероприятие пройдет с 9 по 12 апреля в г. Оран. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка посвящена медицинской технике, здравоохранению, стоматологии, оптике и фармацевтике. На выставке экспоненты представят товары из различных категорий, включая оборудование, инструменты, мебель, реактивы, материалы и препараты. Основные посетители — топ-менеджеры, производители, руководители производства, контроля качества, отделов развития и закупок, закупщики и фармацевты.

Подмосковные компании смогут представить свою продукцию на коллективном стенде региона при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Со стороны фонда финансируется аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Зарегистрироваться для участия можно до 14 февраля включительно по ссылке. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Сергею Филиппову по телефону: +7 (495) 150-39-41 (доб. 14) или по электронной почте: fsn@exportmo.ru.

Помимо этого, фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах Фонда — на сайте: https://exportmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.