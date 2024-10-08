Предприятия Москвы увеличили производство благодаря поддержке города

В январе–августе 2024 года столичные промышленные предприятия нарастили производство на 14,2%, если сравнивать с тем же промежутком времени в 2023-м. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Столичный сектор промышленности продолжает расти. С января по август 2024 года предприятия Москвы увеличили производство в среднем на 14%, а обрабатывающие заводы — на 15%, сказал заммэра.

В Москве постоянно увеличивается индекс промышленного производства. Этого удалось добиться благодаря положительному инвестклимату в мегаполисе.

«По поручению (мэра столицы — ред.) Сергея Собянина город оказывает индустриальному сектору всестороннюю поддержку», — отметил Максим Ликсутов.

В 2024 году столичным фирмам оказали помощь на около 90 млрд рублей. Были подписаны шесть офсетных контрактов. Благодаря им в столице будет создано еще несколько предприятий.

Эксперты уверены, что в будущем рост будет продолжаться. Вскоре в Москве будет выпускаться больше высокотехнологичных и уникальных товаров. В этом плане она станет более независимой от внешних изготовителей.

Предприятия, которые занимаются производством, могут получить разные меры помощи от Москвы — как денежные, так и нефинансовые. Особо востребованы у столичных бизнесменов инвестиционные кредиты, льготная аренда земли по цене всего рубль в год, получение особых статусов и подписание офсетных контрактов.

В 2023 году мерами государственной поддержки воспользовалось около 800 компаний, занимающихся промышленностью.

Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что благодаря помощи от города компании покупают новое оборудование. Также они наращивают свой экспорт, улучшают качество товаров и увеличивают их количество при производстве. Продаваемые изделия нужны не только в столице, но и в других регионах России. Также товары пользуются большой популярностью за границей.

Гарбузов добавил, что с января по август 2024 года в Москве увеличилось производство критически важных изделий. Среди них: продукты питания, напитки, обувь, предметы одежды, химические вещества и различное сложное оборудование.

За восемь месяцев компании произвели почти 200,9 тыс. тонн колбасы, 327 тыс. тонн хлеба и хлебобулочной продукции. Также изготовили около 807 тыс. единиц специализированной одежды и почти 225 тыс. костюмов для мужчин.

Москва — мегаполис, где производство развито на должном уровне. Компании создают изделия из разных категорий. Также они внедряют инновации.