Предприятия Москвы реализуют экоинициативы

Сотрудничество Москвы и компаний

Компании создают фандоматы для сбора вторичного сырья, перерабатывают его и производят из этого востребованную продукцию. Сейчас в Москве функционирует почти 900 агрегатов местного производства, которые принимают пластиковые бутылки, алюминиевые банки и ненужную одежду.

«Компании сокращают использование ресурсов, создают системы раздельного сбора отходов, адаптируют свои цеха и линии под переработку материалов, а также создают умные фандоматы для сбора вторичного сырья. В свою очередь, столица поддерживает эти инициативы, предоставляя предприятиям всестороннюю поддержку. Такое сотрудничество способствует развитию устойчивой и социально ответственной городской среды», — уточнил Гарбузов.

Компания Ecoplatform

Столичная компания Ecoplatform производит специальные роботизированные устройства для раздельного сбора отходов со встроенным ИИ. Устройства принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Также предприятие изготавливает боксы, в которые можно сдать ненужную одежду и текстиль.

На данный момент в городе действует более 660 боксов и свыше 230 фандоматов столичного производства. С начала года горожане поместили в них около 2,5 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также свыше 300 т одежды для дальнейшей переработки. При этом около тысячи фандоматов работает сегодня более чем в 70 субъектах РФ.

«Только в этом году россияне сдали на переработку свыше 22 млн банок и бутылок, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наши машины установлены в оживленных городских локациях: парках, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, на территории жилых комплексов и в других общественных местах», — подчеркнул управляющий партнер компании Иван Гусаков.

За сданное сырье пользователи получают бонусы в мобильном приложении. Их можно обменять на скидки в магазинах, оплату услуг ЖКХ или направить на благотворительность.

«Вторалюминпродукт»

Московский промышленный комплекс «Вторалюминпродукт» ежегодно перерабатывает до 500 тыс. т вторичного сырья. Продукт переработки используют для производства новых проводов, радиаторов отопления, заборов и даже двигателей.

«В этом году мы заняли лидирующую позицию в сфере переработки электронного оборудования, став первой московской компанией, вошедшей в реестр утилизаторов Росприроднадзора, получившей и защитившей государственную экологическую экспертизу. Это подтверждает безопасность используемого оборудования и технологий для окружающей среды, а также подчеркивает высокий уровень экологической ответственности предприятия», — резюмировал гендиректор компании Илья Качапин.

Сегодня в Москве действует более 4,5 тыс. фабрик и заводов, на которых трудятся свыше 750 тыс. человек.