Предприятия Москвы поставляют на отечественный рынок импортозамещающие товары

Компания из Москвы производит несколько линеек RFID-продукции для автоматизации контроля проезда транспорта, сообщил директор по продажам департамента идентификации объектов компании ISBC Егор Орлов.

За 2023 год столичное предприятие вдвое увеличило производство RFID-меток для автотранспорта.

«Это не только метки на лобовое стекло, но и встроенные в рамку государственных номеров авто, корпусированные, которые могут считываться с расстояния до 50 м, что является мировым рекордом для подобных изделий», — уточнил Орлов.

Также компания выпускает продукцию для социально значимых городских проектов, таких как карта москвича, карта «Москвенок», ЕМИАС, и участвует в создании карты «Тройка».

RFID-продукция используется не только для транспортной логистики, но и для автоматизации технологических процессов и производства или учета объектов благоустройства.

«Город понимает, как важно развитие высокотехнологичной промышленности, и поддерживает такие предприятия. Помогает им выходить на экспортный рынок, предоставляет займы и льготы», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Другая московская компания разработала считыватель для соцкарт с меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство помогает оплатить проезд и «удержать» зеленый сигнал светофора при переходе перекрестков.