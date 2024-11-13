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Предприятия Королева принимают участие в международном аэрокосмическом салоне в Китае

12 ноября в китайском Чжухае начал работу международный авиасалон Airshow China 2024. В составе российской экспозиции — предприятия из Королева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, на авиасалоне демонстрируется высокоточное авиационное вооружение производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Корпорация, головное предприятие которой находится в наукограде Королеве, представила полноразмерные макеты многофункциональной крылатой ракеты нового поколения Х-69, созданной по технологии малозаметности, впервые показанной за рубежом ракеты Х-58УШКЭ для борьбы с радиолокационными станциями, управляемой ракеты «Гром-Э1», корректируемых авиабомб. Делегацию предприятия возглавил генеральный директор Борис Обносов.

Перспективные разработки представила на Airshow China 2024 и Госкорпорация «Роскосмос». Среди них — модели Российской орбитальной станции (РОС) и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, которые показало королевское предприятие ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Посетители экспозиции могут узнать, что создание Российской орбитальной станции позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом прекращения участия Российской Федерации в проекте МКС, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, повысить конкурентоспособность отечественных пилотируемых космических комплексов, отрабатывать космические технологии.

Также участие в международной авиационно-космической выставке Airshow China-2024 принимает королевское предприятие АО «Композит». В составе объединенной экспозиции предприятий Госкорпорации «Роскосмос» участники от АО «Композит» представили достижения в области отечественного материаловедения, а также совокупность опыта по внедрению новых аддитивных технологий в производственные процессы ракетно-космической отрасли.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.