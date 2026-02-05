сегодня в 17:07

Предприятия из Балашихи участвуют в международной выставке AIRVent 2026

Компании «Фабрика Вентиляции ГалВент» и «Ялка» из Балашихи представляют свою продукцию на международной выставке AIRVent 2026, которая проходит в МВЦ «Крокус Экспо» до 6 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятия «Фабрика Вентиляции ГалВент» и «Ялка» из Балашихи принимают участие в четвертой международной выставке AIRVent 2026, посвященной оборудованию и технологиям для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. Мероприятие проходит в МВЦ «Крокус Экспо» и завершится 6 февраля.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» считается одним из крупнейших российских производителей систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. На выставке компания демонстрирует свою продукцию и инженерные разработки в области вентиляции.

Компания «Ялка» специализируется на выпуске оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения. На стенде предприятия представлены вентиляционные установки, системы автоматики и новинки производства.

В выставке участвуют более 200 производителей и поставщиков из России, Беларуси, Китая, Турции, Индии и стран Ближнего Востока. Компании представляют современные решения и инновационные технологии для климатической индустрии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.