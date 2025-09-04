Предприятия Дальнего Востока обеспечат высокотехнологичными маслами

Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть — смазочные материалы» — увеличил поставки высокотехнологичной продукции в Дальневосточный федеральный округ, об этом «Газпром нефть» сообщила в рамках Восточного экономического форума.

В рамках соглашений о сотрудничестве, ранее подписанных с регионами Дальнего Востока на экономических форумах, компания обеспечивает автомобильными и индустриальными маслами промышленные и транспортные предприятия стратегически важных отраслей: энергетики, добычи полезных ископаемых, морского судоходства. Ежегодный объем поставок смазочных материалов потребителям Амурской и Магаданской областей, Сахалина, Камчатки, Хабаровского и Приморского краев, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия) превышает 20 тыс. тонн.

Ассортимент включает порядка 1000 наименований продукции на основе российских технологий и отечественных компонентов — от всесезонных моторных и трансмиссионных масел до специализированных смазочных материалов для турбин и энергетических установок. Для предприятий топливно-энергетического комплекса компания поставляет высокоэффективные трансформаторные масла для эксплуатации оборудования при высоких нагрузках и сложных климатических условиях.

В горнодобывающей промышленности регионов ДФО применяются гидравлические масла «Газпром нефти» для карьерной техники и крупнотоннажных самосвалов. Для предприятий дорожной сферы компания предложила уникальные масла для вантовых мостов, которые защищают конструкции инженерных сооружений от климатических воздействий. В этом году в линейке продукции «Газпром нефти» появились уникальные на отечественном рынке белые масла наивысшей степени очистки для применения в пищевой и текстильной промышленности, медицине и фармацевтике.

«Газпромнефть-СМ» — это большая команда мультидисциплинарных специалистов высокого уровня, которая создает инновационные смазочные материалы и цифровые решения под запросы отечественной экономики. На Дальнем Востоке представлены практически все секторы промышленности. В рамках действующих соглашений компания планирует и дальше наращивать поставки современных российских масел в регион, а также предлагать партнерам новые сервисы для повышения эффективности и эксплуатационной надежности техники», — заключил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.