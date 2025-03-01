Предприятия Белгородской области дополнительно получат 3 млн рублей помощи

Финансовая поддержка в размере трех миллиардов рублей будет направлена предприятиям Белгородской области из резервного фонда правительства, об этом сообщили в российском правительстве .

Решение выделить дополнительные деньги предприятиям Белгородской области приняли после поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости продолжать оказывать помощь бизнесу в приграничных территориях.

Средства предназначены для возмещения ущерба, который понесли местные промышленные и аграрные компании. Ущерб был причинен как в результате украинских обстрелов, так и во время проведения контртеррористических мероприятий в регионе.

Соответствующий документ о выделении компенсаций уже подписан.