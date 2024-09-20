Предприятие ЗАО «Инфаприм» Подмосковья расширит производство

Предприятие ЗАО «Инфаприм» в г. о. Истра, являющееся российским лидером на рынке сухих молочных адаптированных смесей для детей раннего возраста и единственным отечественным производителем энтерального питания, приступило ко второму этапу реконструкции завода — реализации инвестпроекта «Реконструкция завода по производству специализированных продуктов лечебного питания для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе реконструкции будет построено здание лабораторно-административного комплекса, склад готовой продукции, цех производства сухих продуктов для лиц, страдающих генетическими заболеваниями, а также закуплено новое современное оборудование для производства и фасовки энтерального питания для зондового применения.

Реализация этого проекта позволит в дальнейшем:

увеличить производственную мощность цеха генетического питания с 65 тонн до 500 тонн в год, что увеличит продажи в РФ на 20% и поможет выйти на международный рынок;

увеличить производство и продажи жидкого энтерального питания с 1,2 млн литров до 3 млн литров в год;

наладить производство новых продуктов энтерального питания с высоким содержанием белка.

Плановый объем инвестиций составит 4 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 50 новых рабочих мест.

В этом году ЗАО «Инфаприм» завершило инвестиционный проект «Реконструкция завода по производству сухих и адаптированных молочных смесей (заменители женского молока) и сухой молочной основы» с общим объемом инвестиций 4,2 млрд рублей. Создано до 100 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.