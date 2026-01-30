Предприятие в Орехово-Зуевском округе начало выпуск кристалл-боллов для бабл-чая

ООО «Топ Продукт» в Орехово-Зуевском округе освоило производство кристалл-боллов для бабл-чая и мармелада из натурального фруктового сока, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

ООО «Топ Продукт» является системообразующим предприятием Орехово-Зуевского округа, где работают более 400 сотрудников. Компания специализируется на выпуске пищевой продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

На предприятии производят ингредиенты для кондитерской промышленности, пищевые масла, сухие смеси и продукцию к тематическим праздникам под брендами «Домашняя Кухня», «Тестовъ», «Топ Декор» и «Благодарное». Эти товары представлены в крупных торговых сетях.

Заместитель главы муниципалитета Ирина Говорова отметила, что компания активно внедряет новые продукты для кондитерских и хлебопекарных предприятий России. Продукция ООО «Топ Продукт» неоднократно получала награды как лучшие товары российского производства.

Недавно предприятие также запустило производство джус-боллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.