Предприятие в Орехово-Зуеве планирует расширить производство моторных масел

За смену выпускается около 20 тонн масла, цикл производства занимает около 7 часов. Производство оснащено собственной лабораторией для контроля качества.

«Благодаря программе импортозамещения компания получила 5 га земли в аренду за 1 рубль вблизи д. Запрудино для строительства комплекса по разработке присадок, расширению производства масел, выпуску омывающей жидкости и антифриза. Планируемый объем производства — от 1000 тонн в месяц», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Завершение проекта запланировано на 2028 год. Это позволит создать от 15-ти новых рабочих мест и развить инфраструктуру обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.

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