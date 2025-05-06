Предприятие в Можайске готовит к запуску вторую линию по розливу напитков

Сейчас к запуску готовят вторую линию по розливу. На предприятии работает более 200 человек, на существующем оборудовании они ежедневно выпускают около 250 тысяч банок напитков известных брендов. Введение нового оборудования позволит еще дополнительно выпускать порядка 150 тыс. банок.

В апреле только одна линия завода выпустила более 12 миллионов банок, вместе с новой — появятся дополнительные возможности: повысится объем и расширится ассортимент выпускаемой продукции. В планах — производство холодного чая в банках и других популярных напитков.

Их варку и изготовление осуществляют на заводе по современным технологиям с помощью современного оборудования.

Отметим, что несколькими годами ранее компания «Уни Пак» получила льготный заём для модернизации предприятия сроком на 5 лет. Его одобрил Фонд развития промышленности Московской области.

Об условиях получения субсидий и мерах поддержки бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.