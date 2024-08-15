сегодня в 15:44

Предприятие Ступина хочет расширить производство по программе «Земля за 1 рубль»

Замглавы Ступинского муниципалитета Сергей Протопопов провел рабочую встречу с руководством ООО «Михневохлебопродукт», на которой обсуждались перспективные планы развития предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как стало известно, завод планирует масштабную модернизацию производства, направленную на увеличение объемов выпуска продукции. В частности, речь идет о строительстве нового цеха по обогащению мучных смесей.

ООО «Михневохлебопродукт» является одним из ведущих производителей комбикормов в регионе. Завод работает с 1953 года и ежегодно выпускает около 25 тыс. тонн продукции. Предприятие оснащено современным оборудованием для фасовки, упаковки и хранения готовой продукции.

В рамках инвестчаса было рассмотрено инвестиционное предложение о расширении производства. Общий объем инвестиций оценивается в 200 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать около 30 новых рабочих мест.

«Мы заинтересованы в развитии местного производства и создании новых рабочих мест. Администрация готова оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их проектов», — отметил Сергей Протопопов.

Предприятие планирует воспользоваться программой «Земля за 1 рубль», которая направлена на стимулирование инвестиционной активности и создание новых производств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.