Предприятие Солнечногорска увеличивает выпуск испанских деликатесов

30 октября первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик совместно с депутатом совета депутатов, членом фракции «Единая Россия» Степаном Козловом и начальником управления промышленности, инвестиций и туризма Алексеем Савченко посетили предприятие «Эль Парадор». Целью визита стало обсуждение дальнейших планов развития производителя колбасных изделий по испанским технологиям на территории городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Генеральный директор Юрий Фролов представил планы дальнейшего развития компании, включающие расширение производственных мощностей, строительство новых площадей для хранения готовой продукции, а также зоны сортировки и зоны погрузки. Представители администрации обсудили содействие в подборе земельного участка, региональные меры поддержки бизнеса, а также участие в муниципальном проекте подбора персонала «Наши кадры».

«Особенность продукции «Эль Парадор» — полное отсутствие искусственных добавок, химикатов, порошка и заменителей мяса. Все натуральное! Будем поддерживать компанию в ее стремлении развивать качественное российское производство и обеспечивать рынок вкусными и полезными продуктами питания», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Компания функционирует с 2009 года и поставляет продукцию по всей территории РФ и в страны СНГ. В 2018 году запустила цех собственного производства, а в 2022 году открыла новое направление — сырокопченую и сыровяленую колбасу в городском округе Солнечногорск. На данный момент в филиале муниципалитета работают свыше 20 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.