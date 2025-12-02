Предприятие Щелкова присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»

Новым участником федерального проекта «Производительность труда» стало ЗАО «Щелковохлеб». На предприятии состоялось стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе совещания, участниками которого стали рабочая группа компании и специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, пилотным потоком был определен процесс производства слоенных изделий. Здесь совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области будут внедрены инструменты бережливого производства и новые подходы к организации производственных процессов, что позволит оптимизировать работу производства.

Совместно с экспертами РЦК Московской области компания рассчитывает сократить время протекания процесса минимум на 10%, а также увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%. После завершения пилотного проекта компания сможет самостоятельно масштабировать полученный опыт на всем производстве.

История ЗАО «Щелковохлеб» насчитывает более 100 лет. Сегодня предприятие выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

