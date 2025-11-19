Предприятие Росатома в Подольске отгрузило оборудование для строящейся в Египте АЭС

Предприятие «Росатома» — машиностроительный завод «ЗиО‑Подольск» — изготовил и отгрузил комплект барботеров для реакторной установки строящейся в Египте четырехблочной АЭС «Эль‑Дабаа». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это серьезный вклад подольских машиностроителей в реализацию масштабного международного проекта. На нашем предприятии были произведены четыре ключевых изделия, которые отправятся в реакторные залы всех энергоблоков египетской станции. Подольские предприятия продолжают играть существенную роль в глобальной атомной отрасли, обеспечивая производство необходимого оборудования», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Барботер является важнейшим элементом системы компенсации давления реакторной установки. С его помощью конденсируют пар, поступающий из компенсатора давления и другого оборудования первого контура. Изделия выполнены из высококачественной стали и обладают внушительными параметрами, масса каждого составляет 15 тонн, длина — около 8 метров, а диаметр — 2,5 метра.

Отгрузка барботеров является ключевым этапом в оснащении атомной станции. Наличие производства таких изделий подтверждает высокий уровень компетенций специалистов и технологическое лидерство предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.