Предприятие Подмосковья выпустило 200 тонн шоколада с января

Подмосковная кондитерская фабрика «Торговый Дом Шоколада» из г. о. Химки с начала года выпустила 200 тонн шоколада, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Свою продукция компания производит как под собственной маркой Libertad, так и под заказ — либо по рецептуре заказчика, либо разрабатывая новый продукт. На текущий момент в ассортименте фабрики насчитывается более 1000 рецептур — шоколадные плитки с разнообразными начинками, трюфели как традиционные классические, так и оригинальные, шоколадные драже с ягодами, фруктами, орехами и кофейными зернами, жевательные конфеты в шоколаде и многое другое.

«Предприятие производит продукцию не только для российского рынка, но и для экспорта в другие страны. В течение последних нескольких лет фабрика усиленно развивает международное направление, регулярно осуществляя поставки продукции в Китай, Белоруссию, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Абхазию. В ближайшее время компания также планирует наладить поставки в Сербию, Иран, Ирак, Катар и Саудовскую Аравию. Важно отметить, что отгрузки в другие страны осуществляются не однократно, а на регулярной основе. За счет расширения географии поставок и производственных мощностей, в этом году на фабрике создали дополнительно около 20 рабочих мест. Всего в проект запуска предприятия компания инвестировала около 80 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Торговый Дом Шоколада» была основана в 2016 году, а уже в 2018 году в ассортименте фабрики насчитывалось около 100 позиций. На сегодняшний день компания производит около 300 наименованной продукции под торговой маркой Libertad и еще 700 рецептов предлагает компаниям, которые производят продукцию на предприятии «под заказ». Так, например, фабрика производит шоколадную продукцию под собственными торговыми марками таких сетевых магазинов, как «Лента», «ВкусВилл», «Перекресток», «Добрынинский», «Петровский» и т. д.

На предприятии производят две категории шоколада: классический с сахаром и без сахара, включая шоколад на альтернативном молоке — овсяный, рисовый и кокосовый. Также в ассортименте фабрики важная часть отводится детской продукции и шоколаду для людей с непереносимостью и аллергией на сахар, казеин, лактозу и глютен. Эти линейки полностью безопасны и соответствуют всем принципам ЗОЖ.

«Мы работаем исключительно с отечественными сырьевыми компаниями. Это нас устраивает, и мы не планируем менять схему работы. Мы ценим стабильность, качество, условия, которые нам предоставляют, их оперативность и гибкость. Сотрудничество с нашими основными партнерами длится с момента основания нашей фабрики и за все это время, даже в самые сложные времена, складывающиеся на рынке, нас никогда не подводили и выполняли свои обязательства. Нашу продукцию однозначно можно назвать импортозамещающей. Качество и презентабельность и продукции, и упаковки не только соответствует всем международным стандартам, но и достойно конкурирует с зарубежными производителями, при этом ни в чем им не уступая», — сказала соучредитель и коммерческий директор фабрики «Торговый Дом Шоколада» Ирина Иващенко.

Компания «Торговый Дом Шоколада», являющаяся членом союза промышленников и предпринимателей «Иволга», ежегодно занимается модернизацией производственных мощностей. В этом году на предприятии было установлено новое оборудование — упаковочные автоматы и охлаждающий двухуровневый тоннель, благодаря которому фабрика сможет не только подготовиться к новому кондитерскому сезону, который традиционно стартует в сентябре, но и увеличить объём выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.