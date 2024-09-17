Предприятие Подмосковья увеличило производство благодаря господдержке

ООО «Кьюб Арт Рус» воспользовалось господдержкой по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это позволило предприятию возместить часть затрат на приобретение оборудования. С его руководством для обсуждения рабочих вопросов встретился и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он отметил, что благодаря закупке двух станков для металлообработки предприятие нарастило мощности. Для дальнейшего расширения производства компании необходимо выделение дополнительного земельного участка и подключение к газораспределительным сетям.

«Совместно с руководством предприятия обсудили все интересующие вопросы. Будем помогать в расширении, подключении к газу, подборе персонала», — рассказал Кирилл Типографщик.

«Кьюб Арт Рус» основан в 2016 году. Зарегистрирован и располагается в Солнечногорске. Производит металлоконструкции и блок-контейнеры по технологии «транспак». Их используют как замену объектов капитального строительства: они позволяют в считанные дни возводить мобильные здания для различных сфер деятельности. Продукция компании использовалась на Чемпионате мира по футболу 2018 года, авиакосмическом салоне в Жуковском, зимней Универсиаде в Казани 2019 года, этапе Формулы-1 в Сочи в 2020 году и других знаковых мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.