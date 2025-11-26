Предприятие Подмосковья оптимизировало выпуск лекарственного препарата

Компания «ФармФирма «Сотекс», расположенная в Сергиево-Посадском г. о., завершила реализацию федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие занимается производством инъекционных растворов, наполнением ампул и шприцев с последующей маркировкой и упаковкой. В продуктовом портфеле компании более 150 лекарственных препаратов, применяющихся при лечении в области неврологии, онкологии, ревматологии, нефрологии, психоневрологии и других.

В рамках реализации федерального проекта на предприятии были внедрены инструменты федерального проекта. Пилотным проектом был определен процесс производства лекарственного препарата «Эральфон» в шприцах.

В результате совместной работы сотрудников компании и специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области было сокращено время протекания процессов на 67% за счет балансировки операций и загрузки операторов потока, перепланировки мест размещения материалов на участке. Кроме того, на 50% была увеличена выработка за счет применения инструмента «Стандартизированная работа».

Опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, будет в дальнейшем тиражирован на всем производстве предприятия.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.